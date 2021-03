Sara Tommasi si è sposata con il manager Antonio Orso

Domenica 21 marzo Sara Tommasi ha pronunciato il fatidico sì, sposando a Massa Martana il suo manager Antonio Orso. La foto è stata pubblicata dalla stessa Sara a termine della cerimonia civile a cui hanno potuto presenziare ben poche persone a causa della pandemia in corso. A suonare durante la cerimonia era presente la band Lola Swing Italiano, ai festeggiamenti in grande sono solo rimandati a giugno, si spera, quando il covid19 lascerà un po’ più di libertà al nostro Paese.



Per ora i due si sono accontentati di una cerimonia sobria e di una cena romantica per due al Resort Vallantica di San Gemini. La torta di nozze era un simbolico dolce per due, mentre l’abito è stato realizzato dall’Atelier Paola d’Onofrio di Roma: vestito con bustino in pizzo, a sirena con un copri spalle in ecopelliccia. Per lui un classico abito blu. Dalla semplicità riparte la vita di Sara Tommasi dopo gli anni di buio, scandali e polemiche sulla sua vita e sul suo presunto disturbo bipolare.

Dopo le nozze la showgirl ha annunciato la prossima uscita del suo libro "Ricomincio da Sara” in cui ci saranno rivelazioni importanti proprio sul suo passato: “ne usciranno delle belle”, promette.