Tosse e febbre per mesi: tubercolosi? No è colpa del preservativo nei polmoni

Il caso per quanto è strano ed improbabile è stato inserito su una pubblicazione della National Library of Medicine. La protagonista è una ragazza di 27 anni che decide di rivolgersi al medico a causa della febbre perenna e della tosse continua, le vengono così prescritti i farmaci per la tubercolosi visto che i sintomi coincidevano. La malattia non accenna ad attenuarsi, così dopo accertamenti si è escluso che si trattasse di tubercolosi, ma allora cosa provocava quei sintomi? Da una radiografia i medici hanno evidenziato una lesione del lobo superiore destro dei polmoni, causato da un preservativo che è stato prontamente rimosso chirurgicamente.



Il mistero è stato svelato, la donna ha raccontato che in effetti durante un rapporto orale protetto aveva inghiottito involontariamente un preservativo che le aveva causato un attacco di tosse. La coppia non aveva detto nulla un po’ per pudore, un po’ perché non credeva che ci fosse un collegamento tra quell’imbarazzante episodio e i sintomi sorti molte settimane dopo. Rimane il primato della donna che è per il momento l'unica al mondo ad aver avuto questo tipo di problemi polmonari. Se infatti è già accaduto in passato che qualcuno abbia ingerito un preservativo, di solito lo si recuperava nell’apparato digerente e non nei polmoni, ma in questo caso il boccone è andato di traverso.