Una nonna avvista un demone fantasma vicino alla culla del nipote

Tory McKenzie, giovane nonna di 41 anni, ha immortalato un personaggio misterioso in piedi vicino al lettino della nipote che non sembra affatto rassicurante e che la donna sostiene essere un fantasma o un demone.

La donna ha installato una telecamera nella stanza che si attiva quando rileva dei movimenti. L’app che gestisce la telecamera ha immortalato nel cuore della notte l’immagine di un essere con le corna, per cui la donna ha pensato subito a un demone. La donna ha quindi provato a scacciare il demone con degli oli speciali in una specie di rito che a suo dire avrebbe scatenato movimenti paranormali.



La donna ha condiviso il suo racconto su una pagina Facebook che si occupa di eventi paranormali, Paranormal Society of Northeast GA. Le reazioni sono state le più diverse, tra chi si è davvero impanicato e chi accusa la donna di aver modificato l’immagine. La donna ha eplicato che non avrebbe saputo assolutamente come fare a ritoccare l’immagine. Non è una strega della tecnologia! Non solo, ma la donna ha dichiarato di non aver nessuna intenzione di farsi pubblicità, anzi, il fatto la sua storia sia diventata virale è una cosa inaspettata e che non poteva immaginarsi.