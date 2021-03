Il sacerdote dice messa con in grembo il cane malato

Il sacerdote a inizio della celebrazione si è scusato con i fedeli per l’ospite inaspettato, un cagnolino comodamente adagiato in grembo all'officiante; non se l'è sentita di lasciarlo solo visto che l’animale era malato e sofferente. Nessun padrone che abbia un cuore può abbandonare il suo cagnolino sofferente da solo, nemmeno per impegni divini. La storia è accaduta a Zaragoza, in Spagna. La comunità però si è divisa, almeno sui social. Molti hanno criticato il gesto e per porre fine alla polemica la foto è stata rimossa dai social su cui era stata postata da una ragazza: “Il prete ha chiesto perdono, ma ha detto che il suo cucciolo è molto malato e se lo avesse lasciato solo avrebbe pianto, così lo ha portato a messa con lui”,



Non è la prima volta che la foto di un cane nella casa di Dio desta scalpore. Era successo anni fa a don Giuseppe Rizzo, parroco della chiesa patronale di San Folco Pellegrino a Santopadre, in provincia di Frosinone, che aveva accolto nella sua chiesa un cane color crema, randagio, che aveva assistito per tutto il tempo della messa il suo nuovo “proprietario”. Un perfetto chierichetto. Ma la cosa non era piaciuta ai fedeli. Difficile comprendere perché la presenza di un cane in chiesa sarebbe un’offesa al Signore. Con la varietà umana che da sempre affolla le chiese, l’ultimo dei problemi sono i cani!







La foto viral de un sacerdote que dio la misa con un perro porque estaba enfermo y no quería dejarlo solo

La imagen se viralizó en las redes sociales. Ocurrió en la ciudad mexicana de Coahuila de Zaragoza pic.twitter.com/YPoTOzePrr — Radio De Noticias (@RdeNoticias919) March 18, 2021