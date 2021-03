Amazon sta preparando il terzo capitolo di Ace Ventura

Morgan Creek Entertainment, la compagnia che ha prodotto Ace Ventura ha rilasciato un’intervista che annuncia l'inaspettato sequel del film comico. Sarà il terzo capitolo della serie e vedrà di nuovo Jim Carrey come protagonista. Gli autori dell’episodio saranno Pat Casey e Josh Miller, già autori di Sonic The Hedgehog, sempre con Jim Carrey.

Il primo capitolo della serie comica è datato 1994, seguito nell’anno successivo dal secondo capitolo “Ace Ventura - Missione Africa”. Uscì anche una serie animata per la TV “Ace Ventura: Pet detective” in una versione decisamente edulcorata dell’acchiappanimali, solitamente bandiera di umorismo volgar-trash. Nel 2009 è uscito un altro capitolo numero 3 per la tv, che racconta la storia dell’erede di Ace Ventura, ma senza Jim Carrey, non lo prendiamo nemmeno in considerazione.



Amazon ha deciso di puntare su nostalgia e risate, strizzando l'occhio agli anni '90. Dopo aver già fatto uscire il “Il Principe cerca Figlio”, sequel del famosissimo “Il Principe cerca moglie” ora rilancia con Ace Ventura. Quale sarà la prossima avventura dell’investigatore di animali più celebre del piccolo schermo? E soprattutto come faranno gli autori a rendere credibile un Jim Carrey oggi quasi sessantenne? Siamo fiduciosi, in fondo si tratta di un film comico.