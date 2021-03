Perché Vittoria Lucia Ferragni è nata avvolta da una luce viola?

Stamattina i Ferragnez hanno dato l’annuncio della tanto attesa nascita della secondogenita, Vittoria; ovviamente lo hanno fatto via Instagram, pubblicando una foto della neonata. La bimba è già stupenda ed è apparsa avvolta da una particolare luce viole. Un set luci? Un filtro Instagram? No, non esageriamo. Si tratterebbe di luci biodinamiche. Luci colorate utilizzate nelle migliori sale parto per rendere gli ambienti più rilassanti, in modo da accogliere e modulare le emozioni della partoriente e di tutto lo staff che la assiste durante le varie fasi del parto. Cromoterapia è il nome dell'ultima tendenza che ha invaso le sale parto più esclusive; per questo la piccola Vittoria ha anche una mini luce rosa al collo, non si tratta del primo gioiello, ma di un'accortezza per il suo benessere psicofisico. In generale le luci biodniamiche simulano la luce naturale del sole, sincronizzando l’orologio biologico di ognuno di noi con l’ambiente circostante. Questo ha dei benefici per l’umore oltre che per i normali parametri vitali come pressione e frequenza cardiaca.



Il secondo parto della Ferragni sembra andato alla grande, grazie anche a tutte le accortezze prese, molto meglio del primo. Leone fu partorito a Los Angeles a termine di una gravidanza iniziata con alcuni problemi relativi alla placenta e che avevano spinto i medici a programmare un cesareo, ma alla fine Leone arrivò naturalmente al mondo nella notte tra il 19 e il 20 marzo. 2018.

Complimenti ai Ferragnez e all’ultima arrivata Vittoria, nata sotto una buona stella e anche un’ottima luce, nell'abbraccio virtuale di 3 milioni e mezzo di like in poche ore.