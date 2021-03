Il gatto e la volpe ogni sera insieme a cena nel giardino di casa

A Laglio, in provincia di Como, la storia di Mario Gigliotti ha ribaltato il famoso concetto del gatto e la volpe come due animali falsi amici, nato dalla storia di Pinocchio. L’uomo ha infatti raccontato che da qualche mese la sua famiglia si è allargata. In giardino aveva già due gatti, ma da un po’ di tempo, ogni sera c’era anche volpe a riscuotere la sua razione di cibo quotidiana. Potremmo immaginarci inseguimenti feroci tra animali dal forte istinto predatorio e invece, Mario ha raccontato che gli animali non solo convivono pacificamente, ma mangiamo muso a muso dalla stessa ciotola!

"In giardino ci sono i nostri gatti e mentre il maschio era imperturbabile e vedeva passare la volpe senza nemmeno alzarsi per andarle incontro, la femmina era più territoriale. Voleva vedere cosa le dessi da mangiare. Non accettava che alla volpe venisse riservata qualcosa che a lei era vietata, così è arrivata persino a mangiare a sua volta gli asparagi. Arrivava tutti i giorni alla stessa ora per cena e se non eravamo a casa, ci aspettava sullo zerbino. Ci vedeva arrivare e ci riconosceva".

Menù gourmet per gli animali di casa che per il cibo hanno messo da parte ogni rivalità. Non solo, ma la volpina si è anche affezionata facendosi accarezzare da Mario e prendendo il cibo anche dalle sue mani. In Paese tutti sapevano di questa curiosa storia e si erano affezionati alla volpe golosa. Come ogni fiaba però è finita in fretta, la volpe ha poi smesso di presentarsi alla porta di casa, forse per un problema di salute. Solo poche settimane fa, le visite della volpe sono diventate più rare fino ad interrompersi, spiega Mario: “Le ultime volte in cui è venuta sembrava avere un problema alla zampa posteriore che la faceva zoppicare. Stavo cercando di capire come fare a prenderla per portarla dal veterinario quando ha smesso di presentarsi”.

Non sapremo ma che fine ha fatto la volpe, ma possiamo sorridere pensando che almeno un po’ abbia avuto un vero amico gatto.