A 8 anni alla guida di una grossa moto per le vie di Palermo

La stupidità umana corre forte, fortissimo, a bordo di una moto di grossa cilindrata. Alla guida un bimbo di 8 anni, che invece di giocare con le moto e macchinine finte è stato messo a cavalcioni di una vera motocicletta, dietro di lui un uomo di 40 anni, amico di famiglia che gli faceva da istruttore di guida. Entrambi senza casco. Scene da film dell’orrore. I due non solo zigzagavano per le vie della borgata palermitana Falsomiele, ma nel mentre si facevano riprendere per postare il video su Tik Tok mantenendo la targa ben visibile, non smentendo la loro limitata furbizia.

A quel punto per i carabinieri della stazione Oreto non è stato difficile rintracciare il proprietario del mezzo colpevole dell’avventura su due ruote. e consegnargli una salata multa. Nel frattempo la procura ordinaria e quella dei minori sono state incaricate di accertare l'eventuale responsabilità dei genitori nella questione. Probabilmente devono iniziare a scegliere meglio gli amici di famiglia, poi vedremo se la loro irresponsabilità sarà punita o se fossero davvero inconsapevoli delle gesta del figlio.



E noi che eravamo abituati alla classica foto sulle ginocchia del papà alla guida dell'auto (rigorosamente ferma) e questo è il massimo della trasgressione che immaginiamo permessa ai bimbi che sognano di guidare.