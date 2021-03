Vendita da record per l’opera di Bansky che omaggia medici e infermieri

Il famoso artista misterioso britannico aveva spedito durante il primo lockdown una delle sue opere al Southampton General Hospital; l’opera si chiama Game changer, cioè “la svolta”, un nome che voleva essere un buon auspicio per la fine della pandemia e un omaggio a tutto il personale sanitario in lotta contro il virus. Bansky l’aveva spedito insieme a un messaggio che recitava: "Grazie a tutti per quello che state facendo. Spero che questo dia più speranza a tutti voi, anche se il disegno è soltanto in bianco e nero". Oggi l’opera è stata venduta, grazie alla casa d’aste Christie’s, per 16,7 milioni di sterline, cioè quasi 20 milioni di euro! Il disegno rappresenta un bimbo che dalla cesta colma di supereroi giocattolo, tra Batman e Spiderman sceglie una donna infermiera per giocare, è lei l’eroina del momento. Purtroppo la pandemia non si è risolta così in fretta e ancora adesso ne siamo immersi, ma l’opera è risultata comunque molto utile, infatti il ricavato della vendita andrà quasi interamente in beneficenza. La cifra raccolta è un vero e proprio record anche per Bansky che ha battuto il suo primato di vendita precedente, prima di quest’opera il massimo era stato un ricavato di 11,5 milioni di euro per l’opera satirica “Devolved Parliament” che rappresentava il parlamento britannico invaso dagli scimpanzé.

Bansky è sempre stato un provocatore, ma quando si tratta di cose serie, la sua arte si è messa sempre messa al servizio della società, per aiutare con un’idea e con la bellezza dell’arte.