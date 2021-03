L’infermiera si sdraia a fianco del paziente di 7 mesi malato di Covid

Il covid19 colpisce tutti e lo ha dimostrato in questo anno eterno: vecchi, ma anche giovani, uomini e donne. Questa volta è toccato a un bambini piccolissimo. A soli 7 mesi ha contratto il virus del Covid ed è stato ricoverato all’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Il piccolo Matteo Maurizio Pinti è stato ricoverato a inizio marzo per essere sottoposto a un intervento all’intestino, ma essendo positivo al Covid non poteva avere nessuno con sé a fargli compagnia. A raccontare l’accaduto è Alessandro Simonini, il direttore della Rianimazione pediatrica dell’ospedale: «Il bambino ha avuto un problema a livello digerente, che è una delle complicazioni più frequenti nel Covid quando colpisce i bimbi. Doveva essere sottoposto a un intervento molto delicato, ed essendo positivo al Covid così come la mamma non potevamo tenerli insieme, abbiamo dovuto separarli. Però abbiamo cercato di fare il possibile perché il piccolo non si sentisse solo».

Di lui si sono occupati i sanitari standogli vicino ogni volta che potevano. In particolare dai video delle telecamere di controllo è stata estrapolata un'immagine che mostra un’infermiera bardata da capo a piedi stesa a fianco del piccolo Matteo per offrirgli conforto e coccole. Il bambino ha superato l’intervento durante cui gli è stato asportato un pezzo di intestino e ora e è casa con la mamma che ha scritto una lettera per ringraziare l’ospedale e il personale medico, soprattutto quell’infermiera che è stata vicina a un bimbo così piccolo che certamente non poteva comprendere l’accaduto, ma almeno ha potuto percepire la vicinanza umana.