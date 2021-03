Le zone rosse e arancioni si trascineranno anche dopo Pasqua

Chi credeva che Pasqua sarebbe stata la fine delle restrizioni e l’inizio del ritorno alla normalità rimarrà probabilmente deluso ancora una volta. Il 7 aprile è troppo presto per riaprire tutto, questo sembra essere il parere del cts. Il premier Draghi convocherà la cabina di regia nei prossimi giorni per la decisione ufficiale, ma il clima è di prudenza.

Fortunatamente per le scuola vale un discorso a parte, come ha già anticipato Draghi ieri in Senato, l’istruzione deve ripartire in presenza quanto prima, verosimilmente dopo Pasqua anche in zona rossa almeno per asilo ed elementari; mentre per chi è in arancione ci sarà la DAD al 50%.

Le scuole, dati alla mano, non sono luoghi di contagio, mentre bar e ristoranti sono visti con molta diffidenza dagli scienziati, in quanto farebbero crescere la curva dei contagi già fuori controllo. Slittamento in vista quindi della data prevista per riapertura di cinema e teatri, il 27 marzo. Almeno altre 2 settimane di stop ulteriori, con un’ipotetica nuova data fissata per il 15 aprile. D'altronde i contagi restano alti, così come il numero di decessi giornalieri, mentre i posti in terapie intensiva scarseggiano. SI naviga a vista e sulle riaperture, chi vivrà, vedrà.