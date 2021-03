Kylie Jenner tra le grinfie degli hater: troppo avara!

Kylie Jenner è un'imprenditrice di successo, un personaggio televisivo e soprattutto è ricca in misura imbarazzante! In questi giorni è stata attaccata pubblicamente, anche dai suoi stessi fan a causa della sua presunta avarizia.

La giovane magnate della cosmesi è colpevole di aver postato sul suo profilo un appello a donare in favore di una raccolta fondi per il suo truccatore Samuel Rauda, ferito in un incidente d’auto. La cifra da raccogliere era di 60.000 $ e lei ha dato il la alle donazioni con un gettone da 5.000 $, ma i fan non hanno gradito.

L’imprenditrice ha sostenuto l’appello con queste parole: “Possa Dio vegliare su di te e proteggerti @makeupbysamuel. Tutti si prendono un momento per dire una preghiera per Sam che ha avuto un incidente lo scorso fine settimana. Scorri verso l’alto per visitare GoFundMe della sua famiglia.”

Le critiche riguardano l’entità della donazione fatta dalla miliardaria che avrebbe potuto pagare per intero l’operazione necessaria al truccatore, senza nemmeno intaccare il suo patrimonio. I Twitter si susseguono: “Kylie Jenner ha comprato al suo bambino una borsa da 15.000 dollari, ma sta chiedendo soldi ai suoi fan”, ha detto un altro. Qualcuno le fa in conti in tasca: “Il suo truccatore ha bisogno apparentemente di 60.000 dollari. Se Kylie Jenner pagasse sarebbe come qualcuno con 100.000 dollari di valore netto che risparmia 6,72 dollari per pagare le spese mediche di un amico”, ha detto la scrittrice Charlotte Clymer su Twitter. “In altre parole, pagare le spese mediche della sua amica sarebbe come comprare un latte premium per Jenner”.

Nonostante le polemiche la cifra necessaria è stata raccolta e sulla pagina di GoFundMe è apparso un ringraziamento: “Abbiamo sentito l’amore e sappiamo che le tue continue preghiere per la guarigione sono molto apprezzate. È stato edificante vedere come Sam non solo ha portato un raggio di splendore alle nostre vite ma a molti in tutto il mondo. È passata una settimana dall’incidente di Sam. Non è stato facile. In mezzo a tutto, Sam continua a combattere, mostrandoci quanto sia forte. Per favore, continua a inviare preghiere a modo suo.”

Critiche o no, probabilmente senza l'endorsement della piccola star, la campagna di crowdfunding non avrebbe raggiunto il traguardo auspicato.