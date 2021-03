Elon Musk apre ai pagamenti in criptovaluta negli USA

Come sempre l’annuncio è stato via social, Twitter è il modo prediletto da Elon Musk per dare in pasto al mondo piccoli e grandi scoop: “Da oggi puoi comprare una Tesla in Bitcoin”, lapidario l’annuncio che informa gli interessati della grande novità, per ora valida solo degli USA. Musk ha poi specificato che Tesla utilizza un software interno e open source per gestire i bitcoin e che questi non saranno riconvertiti.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Che Musk fosse un inguaribile sostenitore delle criptovalute lo si era capito bene. Non ha poi una grande simpatia per i pagamenti tradizionali che a suo dire danno interessi negativi. Per ora solo i Bitcoin sono ammessi come metodo di pagamento, nessun'altra criptovaluta. In passato Tesla aveva acquistato 1,5 miliardi di dollari di Bitcon generando in tutti molta attenzione sul mondo criptovalute. Oggi il valore di un solo bitcoin varia da 45 mila a 50 mila dollari! Per acquistare una Model 3 Performance basterebbero circa 0,93 bitcoin, mentre per portare a casa una Model SPlaid+ bisogna scucire 2,5 bitcoin. Presto sarà possibile utilizzare questo metodo di pagamento anche nel resto del mondo, ci sarà una corsa alla criptovaluta?