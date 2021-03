Un influencer si è tatuato un QR code sul collo per guadagnare follower

Il genio si chiama Mauricio Gomez. in arte La Liendra e si tratta di un influencer molto famoso. Ha già 5 milioni di follower, ma non contento ha deciso di far parlare di sé tatuandosi un QR code sul collo che rimanda proprio al suo profilo Instagram, nella speranza di acchiappare nuovi follower semplicemente andando in giro. La Liendra ha condiviso il video che testimoniava la follia fatta il 15 febbraio, in effetti il video mostra come scansionando il codice direttamente dal collo ecco che per magia si apre il profilo Instagram dell’influencer.

L’idea fin dal principio è stata accolta con sgomento dai fan che trovavano bruttino il tatuaggio. Non solo, ma beffa delle beffe, Maurizio Gomez ha poi confessato al chirurgo plastico Carlos Ramos di cui è anche amico, che il QR code ha già smesso di funzionare! Il codice non rimanda più da nessuna parte, si sarà già sbiadito?

Per fortuna di tatuaggi l’influencer ne ha molti, uno più uno meno non farà la differenza. In un video ha poi spiegato il significato di ogni suo tattoo, facendo capire ai suoi fan che quel codice era in generale un simbolo di Instagram e della fama che gli ha dato, una cosa molto importante per lui, visto che gli ha cambiato la vita. Forse con questa spiegazione emotiva i suoi follower comprenderanno meglio la follia del suo gesto!