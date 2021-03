Ecco perché tutti stanno parlando della cravatta di Tommaso Zorzi

Il Maurizio Costanzo Show torna in onda a seconda serata su canale 5, la prima puntata è stata il 24 marzo e uno degli ospiti era Tommaso Zorzi, ormai onnipresente in TV dopo la vittoria del GF. Per l'occasione l'influencer ha scelto di indossare una cravatta molto importante perché gli portasse fortuna. Come mai fosse così fondamentale quella cravatta lo ha spiegato in alcune stories, poco prima di andare in onda. La cravatta apparteneva nientepopodimeno che a Mike Bongiorno! Ai fani di Instagram svela: "Sono appena arrivato in camerino al Costanzo, voglio spoilerarvi una cosa del mio look. Per il mio esordio a Costanzo Show indosserò questa cravatta e voi, direte, non mi dice niente. Questa è una cravatta che mi ha regalato Leo di suo papà Mike Bongiorno, quindi direi che mi porterà fortuna”.

Tommaso, infatti, ha sempre bazzicato nel mondo dello spettacolo grazie alle sue celebri amicizie. Aurora Ramazzotti è una delle sue best friend e poi c’è Leonardo Bongiorno con cui ha un’amicizia storica, fatta di battutine e frecciatine anche online. Recentemente Leo dopo un incidente in motorino che gli è costato un vistoso gesso alla gamba ha spiegato l’incidente ironizzando sulla nuova ondata di fama di Zorzi: "Scappavo in motorino dalle fan di Tommaso Zorzi". In effetti dopo la vittoria del GF Zorzi è sempre in tv tra uno programma e l’altro e le ragazze sembrano impazzire per il suo stile e la sua simpatia.