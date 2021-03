Un medium tedesco di occupa di Rumpologia: letture delle chiappe

Si chiama Ulf Buck ed è il medium del sedere. Non pensate ad un guardone, Alf è infatti non vedente, si limita a tastare le natiche per comprendere la personalità del proprietario e predire il futuro. Questa disciplina ha un nome: rumpologia, dall’inglese rumpology e pare che questa antica disciplina di lettura del sedere arrivi dai Babilonesi.

Il Medium è stato intervistato da Reuters e ha così spiegato: "Il posteriore è molto più intenso, ha una maggiore capacità di espressione della mano, prende forma con il passare degli anni. Le natiche muscolose a forma di mela indicano una personalità carismatica dinamica e creativa. Queste persone solitamente si godono la vita. Mentre le natiche a forma di pera lasciano presupporre che chi le possiede sia una persona decisamente inflessibile, paziente e pratica".

La tecnica supera quindi la vecchia tradizione della lettura delle mani. Ulf non è il sole veggente di rumpologia, di cui si dice esperta anche l’astrologa Jacqueline Stallone, mamma di Sylvester Stallone; e questa tecnica è in generale diffusa anche in Giappone. La scienza può essere chiamata anche bottom reading e lo studio del sedere può utilizzare tecniche diverse: palpazione, ma anche vista o lo studio di un calco! In questo modo è possibile dare una consulenza magica anche via mail solo attraverso foto e testimonianze di sederi.

Non sappiamo se funzioni o no, ma sappiamo che questa consulenza è molto cara: una lettura completa può costare anche 600 dollari dal vivo, mentre l’analisi fotografica si porta a casa per “soli” 125 dollari che comprendono perfino una stampa incorniciate del proprio fondoschiena. Astenersi timidi.