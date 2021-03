Un'educazione troppo severa dei figli causerebbe danni al loro cervello

Arriva da uno studio universitario il monito a tutti i genitori troppo severi: la violenza anche verbale non fa bene ai vostri figli. Un eccesso di rigidità nell’educazione di bambini e ragazzi non avrebbe solo conseguenze psicologiche ed emotive, ma causerebbe vere e proprie modificazioni nella struttura cerebrale delle vittime, inibendo lo sviluppo di alcune aree

La ricercatrice Sabrina Suffren dell’Università di Montrèal ha affermato: “Le implicazioni che abbiamo valutato vanno oltre i cambiamenti nel cervello, credo che sia importante che tutti i genitori e la società comprendano che l’uso frequente di pratiche eccessivamente severe può danneggiare lo sviluppo di un bambino” E prosegue: “Lo sviluppo sociale ed emotivo, così come gli aspetti legati allo sviluppo cerebrale dipendono dall’educazione che i bimbi ricevono; studi precedenti hanno già dimostrato che i bambini che hanno subito gravi abusi mostrano cortecce prefrontali e amigdala più piccole”.

Lo studio è particolarmente interessante perché condannato in generale la severità eccessiva nell’educazione, non si parla solo di violenza fisica che è ovviamente da escludere per un’educazione sana e legittima, ma si fa riferimento alla violenza psicologica, ad approcci troppo bruschi con i bambini da allevare. La psiche non è un concetto astratto, ma avrebbe ripercussioni reali e materiali, anche sull’anatomia cerebrale.