Le scuole riapriranno presto per bar e ristoranti non c’è speranza

L’attuale dpcm è in scadenza il 6 aprile, ma non c’è da illudersi, il governo varerà nuove norme tra lunedì e martedì’ prossimo. Sicuramente rimarranno attive le diverse fasce di colore, anche se a Pasqua così come è successo a Natale, saremo tutti rossi, senza eccezione.

Oggi si riunisce la cabina di regia che si occuperà di stabilire quali regole rimarranno in vigore e quali cadranno. I temi caldi sono: la riapertura delle scuola anche in zona rossa, il via libero eventuale allo spostamento tra regioni e in generale le limitazioni sui movimenti che prescindono da lavoro e salute. Entro sera, invece, il Ministro Speranza annuncerà eventuali cambi di colore per le Regioni.

Per quanto riguarda le scuole c’è cauto ottimismo, come detto dallo stesso Draghi nei giorni scorsi: “Noi stiamo guardando attentamente i dati sui contagi ma, se la situazione epidemiologica lo permette, cominceremo a riaprire la scuola in primis. E cominceremo a riaprire le scuole primarie e la scuola dell’infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo, subito dopo Pasqua". Si parla anche dell’introduzione a scuola dei test rapidi settimanali per riprendere in sicurezza le lezioni in presenza.

Il CTS sconsiglia istituzioni di zone gialle fino al 3 maggio, almeno, questo equivale a dire che ristoranti e bar, per non parlare di cinema e teatro, dovranno tenere abbassate le serrande ancora per più un mese intero. Possibile rivalutazione della chiusura per parrucchieri ed estetisti che il governo Conte aveva lasciato aperti e che invece il nuovo governo ha costretto alla chiusura.