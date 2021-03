Pagato in monete da 1 centesimo: aveva fatto arrabbiare il datore di lavoro

Il fattaccio è accaduto in Georgia dove il dipendente di un’autofficina, Andreas Flaten ha avuto una discussione accesa con il suo datore di lavoro in merito all’orario di uscita. La crepa è stata così netta che l'uomo ha deciso di licenziarsi, ma il datore di lavoro non l'ha presa bene! Per vendicarsi ha deciso di pagargli quanto dovuto in monete da 1 centesimo: 91mila e 500 monete per 915 dollari. In questo caso menomale che lo stipendio non era così alto!

Vero è che i soldi son soldi, ma il trasporto sarà stato complicato, per non parlare della spendibilità.



Non è una cosa insolita utilizzare le monetine per fare arrabbiare qualcuno. In Italia è successo un paio di anni fa quando un sindaco di un paesino in alta Valcamonica, fu costretto a restituire quanto incassato dal Cinque per Mille per aver rendicontato in ritardo la spesa. Su tutte le furie, Paolo Erba sindaco di Malegno decise di protestare restituendo il denaro in grossi sacchi di juta con migliaia di monetine da 1 centesimo. Il totale dovuto era 1.101,36 euro, quindi tante tante monetine, che il sindaco aveva prelevato in banca, sicuramente allertano gli impiegati prima del suo arrivo perché gli preparassero l’enorme mole di monete. Eppure sempre di soldi si tratta!