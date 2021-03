Casalinga in sciopero racconta il risultato su Twitter: un disastro

Una casalinga inglese, Miss potkin, ha raccontato su twitter cosa vuol dire doversi occupare da sola di una casa intera e cosa succede se smette di farlo. L’esperimento è apertamente polemico nei confronti di figli e marito che nemmeno durante il lockdown e il molto tempo a disposizione si son degnati di darle una mano; miss Potkin ha così deciso di incrociare le braccia e vedere cosa sarebbe successo. Secondo voi? Il caos, esattamente.





Two days ago, I decided to stop doing the dishes. I make all the dinners and I am tired of having to do all the cleaning too. SINCE THEN this pile has appeared and at some point they are going to run out of spoons and cups and plates.



Who will blink first? Not me. pic.twitter.com/IZkOwP3a6B

— Miss Potkin (@MissPotkin) March 17, 2021 >

La donna ha minuziosamente documentato l’andamento della casa durante il suo sciopero: vestiti ovunque rigorosamente sporchi, piatti sporchi seminati per tutta la cucina, carta igienica mancante, spazzatura traboccante. Un vero inferno. Per tre giorni nessun accenno di reazione da parte degli altri componenti. Al quarto giorno il marito timidamente si è messo a ordinare, compresa forse la gravità della situazione. Si vede che non era molto abituato a farlo, tanto che nella disperazione ha nascosto alcune stoviglie sporche nel lavandino, così che la cucina sembrasse perfettamente ordinata.

Il giorno successivo, siccome la donna continuava testardamente lo sciopero, gli altri componenti della famiglia si sono dati da fare rimettendo tutto a posto e pulendo la casa da cima a fondo. La donna ha così twittato la vittoria!