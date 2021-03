Progettata una città sostenibile ed ecologia su Marte che potrà ospitare 1 milione di persone

Abiboo Studio ha in ballo un progetto spaziale: una città autosufficiente e sostenibile su Marte che potrà ospitare fino a 1 milione di abitanti. Secondo Abiboo Studio entro il 2054 potrebbe sorgere Nüwa, una città che andrebbe costruita a Tempe Mensa, dove è possibile accedere all’acqua. Il progetto, insieme ad altri 175, ha partecipato al concorso della The Mars Society, l’organizzazione che si occupa di studiare la possibile colonizzazione di Marte.

Nüwa, sostenibile ed autosufficiente, sarà costruita su un terreno scosceso, una città verticale nella roccia, al riparo da radiazioni e meteoriti, che riceverà luce solare indiretta. Costruire su Marte non è come costruire, sulla Terra, a spiegarlo è Alfredo Munoz, fondatore di Abiboo Studio: "Se dovessimo costruire gli edifici come sulla Terra, gli edifici tenderebbero a esplodere per la pressione. La radiazione solare e gamma su Marte ci ha costretti a costruire spazi che non sono direttamente esposti al cielo. Il progetto include cinque città, con Nüwa come capitale. Ogni città ospita tra 200.000 e 250.000 persone. A parte Nüwa, il resto delle città segue la stessa strategia urbana, come Abalos City, situata al Polo Nord per sfruttare l'accesso al ghiaccio, o Marineris City, situata nel canyon più esteso del sistema solare. La soluzione è un modello flessibile e scalabile che potrebbe essere facilmente applicabile in molte altre aree di superficie marziane".



La sostenibilità al centro del progetto, forse nella speranza di migliorare quanto fatto sulla Terra. Nel punto più alto della scogliera si trova la Mesa dove si trovano le strutture per la produzione alimentare e di energia. Dalla coltivazione arriverebbe il 50% della dieta umana, contribuendo alla trasformazione di co2 in ossigeno. Ci saranno anche allevamenti di animali: maiali, pesci, polli e insetti, che saranno sistemati nella valle, vicino alle aree comunali della città visto che hanno bisogno di condizioni simili alle nostre per vivere. La città sarà riempita progressivamente fino alla capienza massima di 1 milione di persone.