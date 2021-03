Aurora Ramazzotti si sfoga: i commenti sessisti per strada mi fanno schifo

Aurora Ramazzotti è molto attiva su Instagram, simpatica, solare, ma sa anche dare messaggi importanti ai suoi 2 milioni di follower. Ieri Aurora è uscita per correre, attività super in voga vista la stagione e il lockdown che concede solo questo tipo di attività; mentre correva è stata vittima di fischi, apprezzamenti, sguardi indiscreti e via dicendo: questo fenomeno si chiama catcalling l’influencer ha voluto condannare in tutto e per tutto, facendosi così portavoce di un pensiero comune a tutte le donne. La iena si e sfogata: "Possibile che nel 2021 succede ancora il fenomeno del Cat Calling?! Appena mi tolgo la giacca sportiva perché sto correndo e fa caldo devo sentire fischi, commenti sessisti e le altre schifezze. Mi fa schifo e se sei una persona che lo fa, mi fai schifo”.



Molti infatti sottovalutano la gravità della cosa semplicemente perché è una cosa che accade da decenni e che gli uomini trovano normale e purtroppo talvolta anche le donne. Qualsiasi tipo di apprezzamento non richiesto da parte di uno sconosciuto non fa piacere, ma spesso fa sentire le donne (soprattutto le giovani) indifese e vulnerabili, costantemente osservate dall’occhio maschile.



Perché si dice catcalling? Il catcall in inglese è il fischio, il termine catcalling nasce per definire gli apprezzamenti non richiesti sulle donne che camminano per strada perché spesso questi sono accompagnati da fischi e versi di varia natura.