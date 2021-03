I rider potranno avere un regolare contratto come dipendenti a tempo indeterminato

Dopo anni di polemiche e cause legali, arriva la svolta nel mondo del food delivery. I rider da oggi potranno avere un contratto dignitoso con ferie, paghe orarie, malattie, minimo fisso e turni. Una novità storica in un settore che per anni ha portato avanti la vecchia logica del lavoro a cottimo.

Una nota di JustEat spiega che la società "sta attualmente implementando un modello di assunzione per il business del delivery per i ristoranti che non hanno il servizio di delivery proprietario. In questo contesto, la consociata italiana di Just Eat e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti hanno raggiunto un accordo per il primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider nel Ccnl del settore logistica, trasporto, merci e spedizioni che sarà applicato a tutti i rider dipendenti". Il fattorini saranno quindi inquadrati come addetti alla logistica, ma al contratto sarà aggiunta qualche peculiarità: "Costruito su misura dei rider e frutto di un dialogo costruttivo tra azienda e sindacati, l’accordo è stato sviluppato partendo dalle condizioni previste dal Ccnl e adattato per riflettere le esigenze specifiche del mercato del food delivery, diverse da quelle di operatori tradizionali"

Le prime quaranta assunzioni sono avvenute a Monza e man mano seguiranno le altre città in cui sono presenti i fattorini del famoso food delivery. Il contratto, a detta della stessa JustEat: "prevede l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità paternità secondo quanto regolamentato dal Ccnl. La retribuzione segue le tabelle previste dal Ccnl con un compenso orario che di norma non sarà inferiore a 9 euro sino alla maturazione di un’anzianità lavorativa della durata complessiva di due anni. Ad un salario orario di partenza di 8,50 euro si aggiunge infatti il premio di risultato di 0.25 euro a consegna e l’accantonamento del Tfr, oltre alle eventuali maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno".

Saranno poi previsti veri e propri turni stabiliti con preavviso attraverso un’app dedicata e ci sarà infine un’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo e saranno forniti tutti i dispositivi di sicurezza sia per il Covid19 che per la sicurezza stradale.