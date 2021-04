Scelto il logo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: è Futura

L’annuncio è arrivato qualche giorno fa attraverso una diretta Facebook in diretta dal Salone d’onore del Coni e in collegamento con la sede lombarda di Milano-Cortina: il logo sarà quello denominato “Futura”, composto dai numeri 2 e 6 color ghiaccio che ha battuto il concorrente “Dado” che rappresentava un dado con i numeri 2 e 6 di colore rosso e verde avvolto in un fiocco di neve azzurro stilizzato. La versione del logo per i giochi Paralimpici sarà una variante colorata del logo sfumato in rosso, azzurro e verde, i colori del comitato Paralimpico. La scelta per la prima volta nella storia è avvenuta attraverso una votazione popolare online che ha raccolto 850mila voti. Futura ha “stracciato” Dado con il 75% delle preferenze.

Durante la presentazione è intervenuta la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, che ha dichiarato: "Oggi è più di un'inaugurazione, questo è un momento storico: quello che ieri non c'era oggi è realtà. Quello che sarà svelato a breve sarà un eterno simbolo, per un'Olimpiade che sono certa sarà memorabile ed epica e soprattutto italiana. Sono certa che andrà tutto bene e che sarà una delle tante sfide che Milano e Cortina porteranno avanti e vinceranno”.

Luca Pancalli, presidente del comitato italiano paralimpico ha aggiunto: "Saranno le più belle olimpiadi della storia e nelle quali ci identificheremo tutti. Non parliamo della diversità di un logo ma la variazione. È bella la chiave narrativa, non essendo percepibile il bianco dagli atleti ipovedenti si è voluta rispettare la possibilità anche per loro di riconoscersi in un logo che li accompagnerà nella loro memoria".

"Logo e simbolo emozionanti”, ha concluso la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.