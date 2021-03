In partenza dalla Galapagos con 185 tartarughe in valigia

Un addetto alla sicurezza ha notato movimenti sospetti durante il passaggio del bagaglio ai raggi x: si trattava di 185 tartarughe appena nate avvolte in buste di plastica, dieci delle quali erano già morte. Ovviamente il bagagli è stato fermato e sequestrato.

Il ministro dell’Ambiente ecuadoriano Marcelo Mata si è espresso via Twitter, condannando il gesto, definendolo un «tentativo di reato a danno della fauna silvestre e del patrimonio ambientale degli ecuadoriani». La crudeltà «è ciò che mi ha colpito».

Il contrabbando di specie in via di estinzione è tutt’altro che raro, soprattutto in paesi come l’Ecuador dove queste specie rare abbondano. Nel 2018 alcuni tour operator scrissero al Ministro del Turismo per comunicargli la loro preoccupazione riguardo all’eccessivo aumento del turismo sulle isole, cosa che mette in pericolo le specie in via d’estinzione e il loro habitat.

Il proprietario della valigia incriminata è ricercato dalle autorità; secondo la legge ecuadoriana questo tipo di reati sono infatti puniti con il carcere da uno a tre anni.