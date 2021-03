I cani possono individuare i positivi al Covid con il loro fiuto

I cani hanno un olfatto potentissimo e possono riconoscere, se addestrati, il sudore dei pazienti malati di Covid19. A dimostrarlo sono stati precedenti tentativi fatti all’estero, ma a Roma sta partendo uno studio italiano per verificare l’attendibilità della teoria. Saranno coinvolti oltre mille pazienti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

La controprova del funzionamento del fiuto dei cani sarà fatta attraverso un test diagnostico molecolare. La prima fase di sperimentazione durerà 6-8 settimane in cui i cani saranno addestrati utilizzando le tecniche impiegate per il ritrovamento di esplosivi. Dentro un container di 40 metri quadrati il cane annuserà i campioni contenenti il sudore dei pazienti senza ma entrare in diretto contante con la sostanza biologica. Contemporaneamente il Laboratorio di analisi del Policlinico eseguirà il test molecolare con tampone nasofaringeo agli stessi pazienti.



"In Europa i cani "fiutano" malattie infettive e tumorali, è un sistema ben collaudato. Quando ci è stato proposto di sperimentare con i cani detector e il covid, non abbiamo avuto dubbi: io alla scienza non dico mai di no", ha spiegato Massimo Ciccozzi, responsabile del progetto, insieme alla dott.ssa Silvia Angeletti.

Il dott. Ciccozzi, epidemiologo molecolare ha poi spiegato nel dettaglio come funziona il test eseguito dal cane, dopo l'addestramento: "Nella seconda fase davanti al naso del cane passano una serie di contenitori (attaccati al muro) che hanno la garza con le molecole di un malato e una garza pulita: l'obiettivo è vedere se il cane riesce a distinguere i due odori. Tutta l'operazione, dal momento in cui il cane arriva, annusa e riconosce si conclude al massimo in 60 secondi che rispetto al test antigenico rapido è un risparmio di tempo notevole. Ma anche di costi".



Siamo abituati a pensare che i cani negli aeroporti e ai grandi eventi fiutino possessori di sostanze stupefacenti, chissà che reazioni potrebbero avere innocenti signori e signore sentendosi sniffare dai segugi per la sola colpa di avere contratto il covid19!