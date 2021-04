New York approva l’uso ricreativo della marijuana

Non è il primo stato degli USA in cui fumare cannabis è legale anche per divertimento e non solo per cure palliative o trattamento del dolore. New York infatti il sedicesimo Stato in cui è possibile.

Il governatore dello stato di New York ha espresso attraverso Twitter la sua soddisfazione: “è un giorno storico”, e ha poi aggiunto: “Per troppo tempo, il divieto della cannabis ha preso di mira in modo sproporzionato le comunità di colore con pesanti pene detentive. Questa legge storica rende giustizia alle comunità a lungo emarginate, abbraccia una nuova industria che farà crescere l’economia”. Il provvedimento ha ricevuto 40 voti a favore e 23 contrari in Senato mentre il Parlamento lo aveva approvato con 94 voti pro e 56 contro. A votare in blocco per il no sono stati i Repubblicani, ma senza successo.

Potranno acquistare e fumare marijuana tutti i maggiorenni di 21 anni; sarà inoltre possibile per loro coltivare piantine in casa per uso personale. Il limite per il possesso personale è stato cambiato e fissato a 85 grammi, una quantità molto elevata, equivalente di molti molti spinelli. Basti pensare che i grammi considerati per uso personale in Italia sono al massimo 5. Nel nostro paese non è consentito il consumo di erba per uso ricreativo, ma vanno molto di moda i negozi che commerciano la cosiddetta “erba legale” con THC più basso e che non “sballa”, ma al massimo rilassa.

La legalizzazione nello Stato di New York è non solo una buona notizia per gli amanti delle cannette, ma costruirà anche nuove opportunità economiche e nuovi posti di lavoro in un nuovo ramo del commercio, ora legale.