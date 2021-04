Hai un animale domestico? ecco le app a cui non puoi rinunciare

Ci sono app per ogni nostra necessità, vuoi che non ci siano applicazioni dedicate ai nostri amici a 4 zampe? Complice il lockdown le nostre case già piene di animali lo sono diventate ancora di più con le adozioni degli ultimi mesi; infatti l’Enpa segnala un +15% di adozioni nel 2020: sono stati adottati 8100 cani e 9500 gatti. Non solo, ma sono aumentati anche conigli, uccelli e rettili in ambiente domestico. L’Italia è al secondo posto in Europa per numero di animali domestici e il settore muove un giro d’affari di 2 miliardi e 300 milioni!

Quali app ci possono tornare utili per i nostri animali domestici? Se state cercando un dogsitter o un catsitter, molte app possono mettervi in contatto con loro filtrandoli per prezzo, distanza ed esperienza (tra le altre Dog Buddy, PetMe, Pawshake); ci sono poi app per localizzare il proprio animale smarrito, sempre se prima lo avete equipaggiato con un localizzatore GPS, non costa eccessivamente ed è molto utile!

Altri applicativi vi ricordano quando è ora di fare il vaccino al vostro animali o in generale a monitorare la sua salute, perfette per gli smemorati (Dog’s Health/ My Cat - Health & Care). Ma siamo nel 2021, non può mancare il social network dedicato a cani e gatti: Dogalize, nato in Italia ed esportato nel mondo. Se poi il vostro animale non si accontenta degli incontri sotto casa, potete aiutarlo ad organizzare un vero e proprio appuntamento con la versione animale di Tinder: Pedigreender.

Funziona esattamente come Tinder, foto, swipe a destra o sinistra per esprimere mi piace o rifiuto, l'unica cosa è che dovete comunicare molto bene con il vostro animale o rischierete di decidere per lui; e lo sapete i matrimoni combinati non sono mai una buona idea.