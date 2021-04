Nostradamus sulla Regina Elisabetta: è la fine

Nostradamus, pseudonimo di Michel de Nostredame è uno dei più celebri profeti della storia. Viene tirato spesso in causa, molte volte dopo che i fatti sono già accaduti per rileggerli in chiave profetica.

Per i 2021 cosa ha previsto Nostradamus? Un roseo futuro di ripresa? Decisamente no. Si parla di asteroidi, carestie, disastri di ogni tipo e pare che ci sia anche un riferimento a sua maestà Elisabetta. La povera Regina sta, in effetti, già vivendo un inizio anno piuttosto turbolento con l’allontanamento definitivo di Meghan ed Harry e le accuse di razzismo rivolte alla Corona,

La profezia in questione, che studiosi delle profezie di Nostradamus avrebbero associato alla Regina, direbbe che dopo di lei è prevista “la fine”, ma non si sa bene di cosa. Improbabile che sia la fine del Regno visto che i discendenti sono più di uno. Il primo sarà Carlo in linea di successione e poi il perfetto William circondato da un impeccabile famiglia che tanto piace alla monarchia. Kate sarebbe una “regina” consorte perfetta, anche l’unica possibile al momento; visto che Camilla, attuale compagna di Carlo, ha rinunciato al titolo di “Principessa di Galles”, appartenuto a Diana e rinuncerebbe al ruolo di Regina consorte, sempre in rispetto della defunta Lady D.

Insomma la monarchia sembra avere ancora una lunga strada davanti a sé, certo la lotta per il mantenimento del consenso è sempre in corso, ma è improbabile che Nostrdamus abbia predetto bene questa volta.