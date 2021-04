Olesya Rostova si è sottoposta all’esame del DNA per sapere se si tratta di Denise Pipitone

La donna che vive in russia ed è alla ricerca della sua vera famiglia ha, in effetti, una storia compatibile con quella di Denise Pipitone. Fu rapita da piccola da una famiglia rom e, dopo aver vissuto qualche anno in un campo rom, è finita in orfanotrofio dove ha adottato il suo attuale nome. Ora ha 21 anni e sta cercando la sua vera mamma, ma le probabilità che si tratti di Denise Pipitone sono remote. La ragazza non ricorda una parola di italiano, mentre Denise parlava italiano e conosceva anche il dialetto siciliano. A guardare bene anche le somiglianze non sono così forti tra lei e la mamma di Denise Piera Maggio. A parte gli zigomi e la bocca, c’è poco altro a cui appigliarsi, inoltre la ragazza russa è molto diversa dalla ricostruzione fatta dagli inquirenti di quello che sarebbe l’attuale volto di Denise.

L’unica cosa da fare è attendere l’esito dell’esame del dna a cui la ragazza si è già sottoposta e di cui si attende il risultato. Ne frattempo sono state smentite le voci che Piera Maggio si trovi già in Russia, anzi, l'avvocato ha riferito a Chi l’ha visto di Federica Sciarelli che la signora è in ospedale per non meglio specificati problemi di salute.