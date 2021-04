Steven Spielberg farà un film sulla sua vita

Dopo aver raccontato decine di storie di finzione diventate famosissime in tutto il mondo, ora Spielberg racconterà la sua di vita, concentrandosi sulla sua infanzia. Rumors parlano dell’attrice Michelle WIlliams in qualità di mamma del piccolo Steven. Visto l’argomento personale Spielberg sarà anche sceneggiatore del film, oltre che regista. L’ultima volta che ricoprì entrambi i ruoli fu nel 2001 per la pellicola AI- Intelligenza artificiale.

Le riprese dovrebbero iniziare la prossima estate e il film potrebbe quindi essere pronto a uscire le 2022. Il regista starebbe ora selezionando il cast, certo le conoscenze non gli mancano vista la lunghissima lista di film di successo che ha in curriculum: da E.T. a Indiana Jones, passando per Schindler's List, il regista ha avuto a che fare con tantissime pellicole molto diverse tra loro. Qualcosa su di lui è già stato raccontato dal documentario Spielberg del 2017, ma certo la sua versione dei fatti sarà la più accurata. Del regista sappiamo che iniziò a girare delle brevi pellicole all'età di 7 anni, iniziando con i filmini di famiglia e chiedendo poi ai suoi amici di fare da attori nelle sue riprese. Fu un adolescente tormentato e timoroso, come ha dichiarato in un'intervista parecchi anni fa al Corriere della Sera: «Avevo paura di andare a scuola, di tornare a casa da solo e di incontrare nuovi coetanei, perché temevo che seguissero le teste calde che mi disprezzavano e passandomi accanto gridavano sporco ebreo». La sua consolazione e catarsi era tutta nel cinema a cui ha dedicato e continua a dedicare la sua vita intera.