Er Faina minimizza sul catcalling: i fischi non sono un insulto

Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti aveva sollevato il problema ancora molto attuale del catcalling, termine inglese che indica i complimenti e i fischi rivolti alle ragazze per strada e non richiesti. La figlia di Michelle Hunziker ne aveva parlato dopo un episodio spiacevole che la riguardava in prima persona, la polemica è proseguita dopo che molte persone hanno risposto con insulti alla sua denuncia. Della serie “chi ti deve fischiare?”. Sempre in questo contesto di superficialità si inserisce il commento dell’influencer Damiano “er faina” che in alcune story su Instagram ha riassunto così il suo pensiero: “Posso capire se qualcuno ti viene vicino e ti rompe er c***o, quello lo posso capire, ma per du fischi. Ma che c’hai il manuale del rimorchio tu? Uno passa, che ne so, vede du belle gambe e, almeno come ero abituato da bambino, fa – *fischia* – ah fantastica! Ao, e mica ti ho detto affanc**o brutto ce**o? Cat calling, per du fischi? Io non so dove andremo a finire!”



Il suo rappresenta il pensiero di molte persone, sia uomini che donne, che non capiscono perché sia brutto per una donna sentirsi addosso sguardi non richiesti e commenti, talvolta pesanti, per la strada. Er Faina ha però capito il suo errore di leggerezza e in un post pubblicato successivamente ha chiesto scusa, con queste parole: "Mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno con le mie parole di ieri. La mia voleva essere semplicemente ironia, la mia intenzione non era quella di offendere. E qualora qualcuno si sia sentito offeso chiedo scusa". Pare che molti siano sati gli insulti ricevuti dall’ex concorrente di Temptation Island, con tanto di minacce di morte. Come al solito sui social non si va per il sottile, passando da un eccesso all’altro!