Torna dalla spesa e trova la macchina con 15000 api dentro

La primavera è proprio la stagione in cui è più facile imbattersi in sciami di api che formano nuove colonie sotto una giovane regina e cercano un luogo adatto a ad accoglierle e in cui costruire un alveare. In New Mexico, un numeroso sciame, formato da circa 15.000 api, ha pensato bene che il luogo adatto a metter su casa fosse una macchina.

Ma l’auto non era abbandonata, il proprietario si trovava al supermercato e al suo ritorno ha trovato la macchina avvolta dallo sciame; c’è gente a cui è venuto un infarto per molto meno. Penserete che l’uomo ci abbia messo ore e ore e si sia perso tra gli scaffali mentre le api si accomodavano tra i sedili e le portiere, invece l’uomo dice di aver fatto velocemente pochi acquisti, ma tanto è bastato. Le api, mentre viaggiano in cerca del posto più adatto, possono sostare per un breve periodo anche in luoghi insoliti, come un’auto.

A rendere nota la notizia sono stati i vigili del fuoco di Las Cruces che hanno testimoniato il loro intervento sulla pagina Facebook del Dipartimento. Ci sono volute due ore di lavoro per far sciamare le api e farle andare nelle arnie senza danneggiarle, per poi trasportarle. Le api non sarebbero comunque rimaste lì a lungo, ma l’uomo voleva anche tornare a casa, visto che ha già dovuto attendere ore con la spesa ancora in mano.