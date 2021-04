Il figlio di Tom Hanks accusato di razzismo per la collezione di felpe e tshirt dedicata ai ragazzi bianchi

La linea di abbigliamento creata da Chet Hanks, figlio dei divo Tom Hanks, si chiama White Boy Summer: una collezione di felpe, magliette e pantaloncini che utilizza un carattere gotico molto simile al Fraktur tipico della Germania nazista e diventato celebre perché è il carattere della copertina del Mein Kampf di Hitler.

Di per sé potrebbe essere una casualità, ma certo il nome della linea non aiuta e neanche le sue pubblicazioni sui social.

Chet Hanks ha, infatti, pubblicato un video su Instagram in cui diceva: “Ho appena avuto questa sensazione, amico, che quest'estate sarà un’estate da ragazzo bianco”. Tra i commenti sul web anche molte critiche: “Suona come l’annuncio di una convention del Klan”, dice una ragazza; “che stupido” commenta un altro utente.

Il figlio di Hanks ha però rassicurato tutti, alla fine, uscirà anche una nuova gamma di prodotti che si chiamerà “Black queen summer”. dedicata alle persone di colore, e una dedicata alle persone di origine asiatica. Una linea dedicata a tutti non andava bene?