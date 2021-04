Nel casertano incidente mortale in diretta Instagram

Nei giorni scorsi c’è stato un incidente mortale tra l’Alto Casertano e Frusinate, tra Campania e Lazio, in cui sono morte 4 persone, 3 giovani insieme su un’auto e un uomo di 52 anni, su un altro mezzo. Il dettaglio più inquietante è che uno dei ragazzi rimasto vittima nell’impatto, Luigi Franzese, era in diretta Instagram proprio quando è avvenuto l’incidente. Gli inquirenti hanno sequestrato i telefoni delle vittime per effettuare le dovute indagini e sicuramente la diretta aiuterà a capire le dinamiche dell’accaduto, mentre il filmato non è visibile sui social.

Intanto Franzese non era alla guida. Il video che dura pochi secondi mostrerebbe i primi attimi successivi all’impatto: l’auto ribaltata e i primissimi soccorsi in atto. La diretta ha allertato alcuni amici che vedendola si sono resi conto dell'accaduto e hanno chiamato i soccorsi immediatamente. Lo schianto ha ucciso sul colpo due dei tre ragazzi, mentre il terzo è morto in ospedale, anche l’adulto alla guida dell'altra auto non ce l’ha fatta. La dinamica dell’incidente è chiara: si è trattato di uno scontro frontale causato dall’invasione della corsia di marcia opposta da parte di una delle due auto coinvolte, resta da stabilire di chi sia la colpa.

Antonio Verdone, il sindaco di Mignano Monte Lungo, paese di origine dei ragazzi, si è detto sconvolto: «È una tragedia immane, che ha lasciato tutti senza fiato, da questa mattina la città intera sta piangendo».