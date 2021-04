Sviene in mezzo alla strada, il cane blocca il traffico per cercare aiuto

La storia arriva dalla capitale del Canada. Nel quartiere Stittsville di Ottawa abita la signora Haley Moore con il suo adorato cane bianco di nome Clover. Mentre erano fuori per la consueta passeggiata, la padrona si è sentita male ed è caduta in terra svenuta; il cane non si è perso d’animo e si è piazzato in mezza alla strada per chiedere soccorso alle auto che passavano. Il cane è così riuscito a fermare un furgone; l’autista si è fermato proprio perché il cane sbarrava il passaggio e ha notato così la donna a bordo strada, svenuta. Il ragazzo alla guida del furgone ha raccontato l’accaduto: "Per tutto il tempo in cui ha fatto marcia indietro il cane ha tenuto gli occhi su Haley. Quando sono intervenuto per aiutarla è rimasto a distanza da me, ma abbastanza vicino per assicurarsi che la sua proprietaria stesse meglio. È stata una scena fantastica" .Il soccorritore ha poi raccontato di come il cane da un lato non voleva che qualcuno si avvicinasse alla padrona, ma sapeva che la donna aveva bisogno di aiuto, quindi ha lasciato fare, osservando li soccorritore da lontano, senza perderlo di vista.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere i sorveglianza del quartiere e le immagine sono state diffuse da Cts News diventano virali e trasformando il fedele Clover in un eroe a quattro zampe. La donna è stata poi trasportata in ospedale in ambulanza e ora sta bene: “Se dovesse succedere di nuovo mi sento dieci volte più sicura e so che Clover sarà lì per me”, ha dichiarato la Moore.