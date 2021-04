Il 3 aprile una storica parata di mummie ha attraversato Il Cairo

18 faraoni e 4 regine sono stati condotti in una lunga processione di 7 chilometri per raggiungere il nuovo Museo Nazionale della Civiltà Egizia. L’hanno chiamata “The Pharaohs Golden Paradè”, la Parata Dorata dei Faraoni ed è stato un vero evento, trasmesso in Tv e da vari canali social in streaming. Fuochi d'artificio, guardie a cavallo, star del cinema, cantanti e celebrità di ogni tipo hanno scortato le 22 mummie superstar che dovevano essere trasferite dallo storico Museo Egizio alla loro nuova casa museale. In testa al corteo, la mummia di Seqenenra Tao II, detto anche 'il Coraggioso', il più “vecchio” tra gli ospiti mummificati, mentre a chiudere la sfilata c’era il carro di Ramses IX, rispettando l'ordine di anzianità.

Non è la prima volta che delle mummie si spostano per la città: 3000 anni fa le mummie vennero trasferite per proteggerle dai ladri; poi nel 1800 furono riscoperte e trasferite nei musei del Cairo. Viaggiavano probabilmente via nave lungo il Nilo o in carrozza. Le 22 mummie sono state in quattro diversi musei, conservate in maniera differente, talvolta in magazzini chiusi- Infine nel 1976 Ramses II fu trasferito in Francia in aereo per un restauro ed il suo arrivo fu accolto da una vera e propria folla all’aeroporto, neanche fosse una rockstar. Fu proprio quel momento a ispirare l’odierno ministro dell’Antichità Khaled el-Anani che ha organizzato la parata, spiegando: “Sono rimasto sbalordito nel vedere la folla di giornalisti e telecamere all’aeroporto di Parigi che ha accolto Ramses come fosse un presidente o un re. Così, ho deciso di fare qualcosa di grande, di organizzare una parata senza precedenti per mostrare il rispetto per i nostri antenati, che fanno anche parte del patrimonio culturale dell’umanità”. Per rendere ideale e confortevole il viaggio dei sovrani mummificati, le strade coinvolte nel percorso sono state ripavimentate, onde evitare sballottamenti causati da buche, e i faraoni sono stati disposti in teche dall’atmosfera controllata. Un vero tripudio per tutta la magnificenza dell'Antico Egitto in bella mostra per la città del Cairo.