Arriva a Milano il cassonetto intelligente che premia la differenziata (e chi la fa)

„

Riselda, è il fantasioso nome di un “cassonetto intelligente” inventato da Fernando Gomes da Silva, un detenuto del carcere di Bollate a Milano. Ora grazie a una raccolta di fondi sul sito Produzioni dal basso, l'obiettivo è quello di diffonderlo a Milano.

Il piano è promosso da BiPart, un’impresa sociale per promuovere e diffondere la partecipazione democratica; il suo obiettivo è replicare la buona pratica sperimentata nel carcere di Bollate, in tutta Milano, partendo dal quartiere Giambellino. Il cassonetto intelligente Riselda è in grado di pesare, tracciare ed etichettare i rifiuti di ogni nucleo abitativo, creando un database che tiene in memoria l’andamento della differenziata e della produzione di rifiuti. L’obiettivo è produrre meno immondizia indifferenziata e ottenere degli incentivi economici: Riselda, infatti, assegna incentivi alle famiglie che hanno fatto la raccolta differenziata con maggiore attenzione.

I punti che si raccolgono differenziando e riciclando si possono consultare attraverso un’app e possono essere convertiti in sconti e buoni spesa da consumare nei negozi che aderiscono all'iniziativa. Il cassonetto intelligente è pensato anche come strumento di scambio e confronto condominiale; grazie all’app è infatti possibile scambiarsi messaggi, consigli, info sulle attività del condominio e del quartiere. Su Produzioni dal Basso, l’appello dei promotori recita: “Riselda partecipa è un progetto che nasce per la comunità e dalla comunità, per cui il crowdfunding è il modo migliore per avere questa spinta: quella di una comunità che vuole scommettere con noi su questo progetto che vuole trasformare un rifiuto in una risorsa non solo economica, ma anche di relazioni".



L'obiettivo prefissato di 8000 euro è stato raggiunto, ora il Comune di Milano darà altri 12.000 euro di finanziamento per parteire con la sperimentazione.