Matilda de Angelis si mostra sui social con il fidanzato Nayt

I due starebbero insieme da circa un anno; Nayt in un’intervista concessa a dicembre alle Iene avrebbe infatti detto di essere fidanzato da poco meno di un anno, senza svelare con chi. Ma la conferma arriva dai social e dalle rarissime foto insieme. Matilda de Angelis e Nayt sono molto riservati, ma per le vacanze pasquali si sono concessi un selfie insieme, un post muto senza didascalia che mette in luce solo la tenerezza del loro rapporto.

La de Angelis, apprezzatissima dal grande pubblico dopo Sanremo, è una ragazza già molto risoluta, in un’intervista a Oggi ha affermato: “Ho un fidanzato, ma devo sentirmi libera. Così mi hanno cresciuto i miei genitori”, Il fidanzato è proprio Nayt, rapper di successo dalla faccia tosta, ma assicura lei: “È una persona straordinaria, È un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera, ma ti pare?!”.

Martina de Angelis, che abbiamo recentemente visto indossare i panni di Caterina da Cremona nella serie tv dedicata a Leonardo da Vinci, sa bene cosa vuole dalla vita e da se stessa: “Aspiro a essere quel tipo di donna, con un lato femminile dolcissimo e premuroso però, allo stesso tempo, indipendente, determinata e resiliente alla vita che la piega ma non riesce a spezzarla. I miei genitori mi hanno insegnato la libertà in senso ampio”. Giovani, innamorati e nel pieno del successo i due. Nayt ha appena rilasciato il video di “Tutto il resto è noi”, singolo dell’album mood. Del brano il rapper ha detto: “Un brano da viaggio, con un mood chill ma aperto. Parla della scoperta dei sentimenti dopo la difficoltà di starci in contatto, in un’epoca dove anestetizzarsi, spesso, sembra la via meno rischiosa da intraprendere”