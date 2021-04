Ritrova un vecchio gioco di Super Mario e lo vende per 660mila dollari

Chi ama i videogiochi fin dagli esordi, probabilmente ha anche un culto per Super Mario Bros, il gioco dei celebri fratelli idraulici che saltellavano da un tubo all’altro. Esiste un vero e proprio mercato nerd in cui i giochi più rari possono essere venduti a cifre incredibili. Esattamente quello che è successo ad un uomo americano che ha ritrovato in un cassetto una copia di Super Mario Bros per la storica Nintendo NES; si tratta non di un'edizione qualsiasi, ma della quarta versione del gioco lanciata negli USA nel 1986, la cui produzione si limitò a un numero di copie molto limitato. A renderlo ancora più speciale è l’assenza del codice Game Pak NES-GP sulla confezione.

La rarità del gioco e le condizioni perfetti con cui era stato conservato hanno fatto decollare l’asta su Heritage Auctions con 13 partecipanti che si sono dati battaglia fino ad arrivare alla cifra da capogiro di 660 mila dollari di cui 550mila andranno dritti al venditore che ha chiesto di rimanere anonimo, ma sappiamo che il gioco gli fu regalato dai genitori nel Natale del 1986 e che è rimasto in un cassetto dimenticato fino ad oggi.

State pensando di andare a setacciare i cassetti delle vostre camerette da adolescenti? Tentare non nuoce.