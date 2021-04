Ragazza segregata in casa manda richiesta di aiuto durante la DAD e viene salvata dai carabinieri

La storia ricorda un po’ quella di Giulietta e Romeo, ma ai tempi della DAD e in provincia di Arezzo. I genitori di una ragazza erano fortemente contrari alla relazione tra la figlia, di religione musulmana e il ragazzo che frequentava, di religione indù. Per loro questo era un motivo valido per segregarla in casa, sequestrandole il telefono e facendola uscire solo sotto sorveglianza dei fratelli, seppure la ragazza in questione abbia quasi 20 anni!

La giovane però è riuscita a chiedere aiuto e lo ha fatto sfruttando i rari momenti di connessione concessi per seguire la Didattica a distanza. Tra una lezione e l’altra è riuscita a creare un account di posta elettronica e a sfruttarlo per chiedere aiuto alla polizia via mail, spiegando per filo e per segno la tragica situazione. Si è descritta come “una ragazza pakistana reclusa in casa dai propri familiari per impedirle di frequentare il proprio fidanzato". Non solo, ma la ragazza ha riferito di minacce da parte dei genitori inflessibili: prima le hanno detto che l’avrebbero riportata in Pakistan con la forza, e poi sono arrivati a minacciare di morte lei e il fidanzato. Il motivo? religioso. Non le era concesso di frequentare un ragazzo di religione diversa da quella musulmana.

I militari si sono recati a casa della ragazze e con una scusa l’hanno portata in commissariato per parlare liberamente. Lì la giovane ha confermato le accuse, dicendo che i genitori le avrebbero tolto anche i documenti per impedirle di fare qualsiasi cosa, fino ad arrivare alle minacce di morte. Ora le indagini proseguono per accertare le responsabilità dei singoli familiari. In questo caso la DAD si è rivelata non utile, utilissima.