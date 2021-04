Whatsapp lancia i nuovi sticker sui Vaccini

Il set di icone si chiama “Vaccines for all”, un motto di speranza composto da 23 sticker che illustrano le possibilità che il vaccino può offrire e descrivono questo storico momento. Fiere braccia pronte a essere siringate, operatori e operatrici sanitarie che consultano le liste dei pazienti da immunizzare, vaccini vestiti da supereroi, l’app di messaggistica si è superata in fantasia e colori per dare il suo piccolo contributo alla vaccinazione e aiutare i suoi oltre due miliardi di utenti a parlare dell’immunizzazione e a esprimere le proprie emozioni a riguardo.

Gli emoji. gli sticker e le gif sono parte integrante della nostra comunicazione, dai social alla messaggistica istantanea e ci aiutano a dire le cose in maniera rapida, divertente e creativa. In effetti il topic più discusso nelle chat di tutto il mondo è probabilmente proprio il Covid e il suo vaccino, per cui tanto vale venire incontro agli utenti.

Il gesto ha, inoltre, valore simbolico a detta della stessa Whatsapp che presentando gli sticker ha ribadito: “Può inoltre diventare un'ulteriore occasione per mostrare riconoscenza agli operatori sanitari, che hanno lavorato incessantemente per salvare vite in questo lungo e difficile periodo”.

Whatsapp suggerisce anche che il vaccino sia il ben sperato ritorno alla normalità, negli sticker troviamo anche chi taglia un traguardo correndo e chi balla, insieme, come non è possibile fare da tempo: in attesa che gli sticker diventino realtà.