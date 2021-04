Una lucertola gigante ha assaltato un supermercato di Bangkok

C’è un video inquietante che sta girando il web e che ritrae una mastodontica lucertola che assalta un supermercato, arrampicandosi sugli scaffali e facendo un gran casino. Dall’account Twitter di Jurassic World arriva un lapidario: non eravamo noi!

Era lecito pensare che fosse una trovata pubblicitaria in vista della distribuzione in sala e su HBO di Godzilla vs. Kong. E poi c’è Jurassic World: Domination, l’ennesimo franchise jurassico che vede dietro la camera da presa Colin Trevorrow che ha dichiarato riguardo al film: “Ciò che mi interessa è collegare questo terzo film ai precedenti e dare vita a un circolo virtuoso. La speranza è che i ragazzini di oggi possano guardare i sei film del franchise con la convinzione di assistere a una storia unica". Sarà insomma il film che tesserà le fila della saga.

Tornando alla lucertola gigante, si trattava quindi di un povero animale a caccia di cibo che però ha effettivamente seminato il panico con i suoi quasi due metri di lunghezza. L'impiegato del supermercato che l’ha vista per primo ha poi raccontato: “Mai vista una lucertola così grande in vita mia; è rimasta sullo scaffale per un’ora. La squadra di soccorso è arrivata e l’ha cacciata via. Ma non l’hanno presa, è semplicemente scappata tra i cespugli”. Attenti, la lucertola jurassica è ancora a spasso!