Il Principe Filippo di Edimburgo è morto oggi a 99 anni

La famiglia Reale ha annunciato la triste scomparsa di Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta:“è con profondo dolore che sua maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale Il principe Filippo duca di Edimburgo”.

I due reali sono sposati dal 1947 e hanno avuto quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Lei Regina, lui principe consorte, sempre al suo fianco. a volte giullare, specialmente in tarda età con battute sopra le righe, a ravvivare la sobria atmosfera della Monarchia Inglese. Si è spento “serenamente”. Era nipote del re di Grecia, assistendo al declino della monarchia nel Paese ellenico. Forse per questo aveva tentato di rendere più umana la Famiglia Reale promuovendo lui stesso il documentario della BBC sulla loro vita.

L’esempio insolito di un uomo che sta un passo indietro a una grande donna, pur essendo lui stesso una grande personalità.



It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn