Posta la foto del cane appena ferito ma si tratta di una lupa!

Un passante ha avvistato un cane ferito a bordo strada a seguito di un investimento, ha subito postato una foto su Facebook per rintracciare i proprietari. Chi ha visto la foto sui social ha subito sollevato il dubbio che potesse trattarsi non di un cane ma di un lupo, anzi una lupa viste le dimensioni contenute. La cosa non è così strana, infatti l’incidente è avvenuto vicino a Mantova, sulla strada tra Gazzo e Bigarello, è non è strano che un lupo potesse trovarsi da quelle parti. La specie si sta diffondendo in modo naturale, ripopolando le montagne e talvolta scendendo anche in pianura.

Appurato che si trattasse di un esemplare femmina di lupo, si è attivata una rete di realtà tra cui il Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica Monte Adone, i carabinieri forestali, la Regione Lombardia e alla fine è stato organizzato il trasporto verso la clinica Veterinaria del dott. Oreste Gaetti a Levata, dove la lupa è stata operata per quasi due ore. Il chirurgo Michele Cantarell che ha effettuato l'intervento ha raccontato: «Abbiamo effettuato le analisi del sangue, le radiografie e un’ecografia all’addome, abbiamo riscontrato una lussazione del femore, non aveva fratture ma presentava contusioni polmonari. Il danno più grave riguardava il fegato, che aveva lesioni sanguinanti. Siamo intervenuti per bloccare l’emorragia». Guardando con occhio attento l’animale, i veterinari hanno subito pensato che non fosse un cane. «Non aveva il microchip, non era sterilizzata e aveva delle zecche. I nostri dubbi erano alimentati anche dal fatto che, mesi fa, nel Mantovano c’erano stati altri avvistamenti di lupi. Quando è arrivata la conferma che non si trattava di un cane, abbiamo deciso di alloggiare la lupa in un box apposito, evitando che dopo la degenza venisse trasferita in un canile». In effetti l’arrivo della lupa al canile avrebbe sicuramente scatenato il panico canino.