Bendata durante un'interrogazione in DAD: il video sta facendo discutere il web

Una ragazza appare bendata davanti alla webcam, l’immagine ricorda un po’ un rapimento, ma è una semplice interrogazione di tedesco. La protagonista ha 15 anni, frequenta la seconda liceo ed è interrogata, appare subito preparatissima, forse troppo, allora l’insegnante le chiede di bendarsi per proseguire la verifica orale. Il risultato è un grande disagio per la ragazza del liceo Montanari di Verona. La direttrice scolastica Carmela Palumbo ha sentito il racconto di docenti e ragazzi per ricostruire l’accaduto e agire di conseguenza, poi ha dichiarato: "In questo momento non possiamo esprimere giudizi su un episodio che pare un eccesso di zelo che ha portato a un comportamento discutibile, scaturito dalla difficoltà a gestire in Dad la situazione delle verifiche".

Un episodio simile era già avvenuto a ottobre a una studentessa di Scafati e già allora il metodo era stato ampiamente criticato. Sull'accaduto più recente si è espressa anche la sottosegretaria all’istruzione, Barbara Floridia: «La scuola è una comunità educante nella quale l’obiettivo comune è educare, cioè far crescere in maniera equilibrata i giovani che ne fanno parte favorendone la maturazione e la formazione umana e personale. La cultura del sospetto non rientra tra gli obiettivi della scuola. Il gesto della professoressa mi sembra eccessivo ed inopportuno».

L'Unione Studenti anche condanna il gesto in toto con le parole del rappresentante Luca Redolfi: «Riteniamo inaccettabile che le studentesse e gli studenti, in un momento delicato come questo, vengano trattati in queste modalità. Fa riflettere come nell’attuale sistema d’istruzione ci si concentri più sul vedere come e quanto gli studenti copino, e non su quanto apprendano e se abbiano una coscienza critica. Il problema è il nostro sistema scolastico che valorizza i voti più di quanto gli studenti valorizzino lo studio». Insomma un brutto episodio che però apre moli spunti di discussione che magari saranno utili nel tempo.