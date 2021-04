Macaulay Culkin e Brenda Song hanno avuto un figlio

L'eterno bimbo di Mamma ho perso l’aereo ha 40 anni, è diventato grande ed ha appena avuto un bambino insieme alla compagna Brenda Song, attrice di “Scandal” e di “New Girl”. Il piccolo Dakota è nato il 5 aprile alle 13.10 a Los Angeles, in buona salute. Il nome è stato scelto in onore della sorella di Culkin, morta nel 2008 in un incidente stradale. I due neo genitori sono sempre stati molto riservati sia sul loro amore che sulla gravidanza; si sono incontrati nel 2017 sul set di “Changeland”, ma si sa poco altro, se non che Culkin aveva dichiarato che lui e la Song erano intenzionati a mettere su famiglia, ironizzando sul fatto che praticassero molto affinché arrivasse il bebè appunto: "Pratichiamo molto. Stiamo cercando di capire la tempistica, e non c'è niente di più eccitante di quando la tua signora entra nella stanza e dice: 'Tesoro, sto ovulando'". Simpatici ed innamorati, lei ha dichiarato: “Non puoi stare vicino a Macaulay e non essere felice. Le persone non si rendono conto di quanto sia incredibilmente gentile, leale, dolce e intelligente". Il piccolo Kevin non si è mai montato la testa o per lo meno ha saputo rimetterla al suo posto, nonostante a 10 anni fosse davvero una star senza pari tra i suoi coetanei e forse questo, unito al rapporto con un padre violento lo ha destabilizzato in adolescenza portandolo anche ad abuso di droga e alcol, ma ora è decisamente lontano da tutto ciò ed è pronto a prendersi cura della famiglia.

La coppia, prima dell’arrivo di Dakota si è esercitata prendendosi cura di molti animali: tre gatti, diversi pesci, un cagnolino e un pappagallo dalla testa blu. Di sicuro non hanno fatto un figlio perché soffrivano il silenzio in casa!