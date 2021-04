Michael Bailey-Gates nudo per Valentino scatena odio e omofobia

Al centro della polemica uno scatto che ritrae il modello Michael Bailey-Gates nudo e con una borsa griffata Valentino; tanto è bastato a scatenare l'odio online. Talmente tanti commenti negativi che Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino, ha riportato la foto sul suo profilo con una riflessione in merito: “L’odio è una reazione alla paura e la paura può facilmente trasformarsi in violenza, che può essere un commento o un'aggressione a due ragazzi che si baciano in una metropolitana”

Il modello Bailey-Gates rappresenta il concetto di fluidità di genere di cui ormai sentiamo parlare quotidianamente, ma a cui non tutti ci siamo abituati, la sua posa appare quasi femminile mentre tiene la borsa, la Roman Stud appesa al piede con eleganza. In risposta arrivano commenti bigotti, omofobi. Gli uomini si definiscono “offesi” non si sa bene per cosa e anche le donne si sentono beffate dalla profanazione della femminilità. Piccioli ha spiegato quanto successo: “Dopo aver pubblicato questa foto su Maison Valentino, molte persone hanno reagito con commenti odiosi e aggressivi. Il mio lavoro è fornire la mia visione della bellezza in base al tempo che stiamo vivendo, la bellezza e chi consideriamo bello sono un riflesso dei nostri valori”; ha poi continuato, “Dobbiamo opporci e condannare ogni forma di violenza, odio, discriminazione e razzismo, e sono orgoglioso di usare la mia voce e il mio lavoro per farlo, ora e per sempre. Questa foto è un autoritratto di un giovane uomo bello e il male è negli occhi di chi guarda, non nel suo corpo nudo”.



Non è la prima volta che la moda fa da apripista per sconfiggere vecchi retaggi culturali su cosa sia bello o meno o per superare le vecchie rappresentazioni delle identità di genere, oggi sempre più mutevoli. D’altronde qualsiasi capo che sfila per la prima volta stupisce, prima di entrare negli armadi di tutti; così anche i cambiamenti hanno bisogno di tempo, come la moda.