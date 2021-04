Grimes mostra le sue cicatrici aliene sulla schiena

Grimes, pseudonimo di Claire Elise Boucher e compagna di Elon Musk, non poteva che essere un personaggio quantomeno particolare, lo intuiamo già dal nome che la coppia ha deciso per il figlio: X Æ A-Xii, più che un appellativo sembra un codice segreto.

Ora la cantante ha fatto il boom di like mostrando la schiena nuda sui social e rivelando un tatuaggio nuovo di pacca molto particolare. Si tratta di un tatuaggio fatto con l’inchiostro bianco che dà un aspetto molto particolare alla schiena dell’artista. La foto fatta mostra la pelle ancora irritata dal tattoo appena fatto, ma tra qualche giorno i segni spariranno lasciando solo delle “cicatrici aliene”, ma raffinate ed eleganti. Grimes scrive: “Non è una bella foto perché fanno troppo male e ho bisogno di dormire. Resteranno rosse per alcune settimane, poi diventeranno belle cicatrici aliene”. Il tatuaggio è stato disegnato da Nusi Quero e realizzato dal tatuatore Tweak T. che appare anche in un video del making of del tattoo pubblicato su TikTok. Il disegno non è chiarissimo, un groviglio di linee e segni che si intersecano, sembrano quasi segni di tortura o frustate, come commenta qualcuno. Ci piace più la versione "cicatrici aliene", che si sposa bene con l'ambiente marziano che frequenta.