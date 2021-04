Nascono Stecco Rocher e ghiacciolo Estathè: ecco i gelati Ferrero

Sono anni che alla Ferrero frulla in testa di entrare nel mercato dei gelati confezionati, settore che in Italia muove un giro di 2 miliardi di euro tra consumo domestico e fuori casa. I prodotti prescelti per lo sbarco nei freezer italiani sono gli stecchi Ferrero Rocher per i più golosi. Ci saranno tre versioni: Ferrero Rocher Classic, Ferrero Rocher Dark e Raffaello che assomiglieranno ai corrispettivi cioccolatini dell’azienda, ma con un tocco di freschezza e cremosità in più. Per chi non vuole eccedere con i peccati di gola, ci saranno anche i ghiaccioli Estathè Ice ovviamente disponibili sia al limone che alla pesca, in un’eterna lotta tra le due fazioni che continuerà al banco freezer.

Ma queste due tipologie di prodotto sono solo l’inizio. Ferrero arriverà a sviluppare 20-25 prodotti tra stecchi, vaschette e coni. L'azienda nata ad Alba non si ferma mai, insomma. Nel 2020 il gruppo Ferrero, formato da 105 società e 31 stabilimenti produttivi ha registrato un incremento importante delle vendite, soprattutto negli Usa, ma anche in Europa con i prodotti trainanti come Nutella, Kinder Bueno e i nuovi Nutella Biscuits che hanno fatto impazzire tutti sul mercato italiano. Non sappiamo che estate ci toccherà a causa delle restrizioni Covid, ma certamente potremo gustarci i nuovi gelati Ferrero, mal che vada.